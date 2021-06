Russen en Britten twisten over wel of niet afvuren waarschuwingsschoten

Volgens de Russen voer het schip, de HMS Defender, in Russische territoriale wateren bij het zuiden van de Krim. De Russen zouden vooraf gewaarschuwd hebben dat er geschoten zou worden als het schip Russisch territorium binnen zou varen. "Het heeft de waarschuwing genegeerd", staat in de verklaring. De HMS Defender is volgens de Russen drie kilometer de grens overgegaan bij Kaap Fiolent.

Het schip is volgens de Britten in overeenstemming met het territoriale recht de wateren van Oekraïne binnengevaren.

Rusland heeft in de Zwarte Zee waarschuwingsschoten gelost en bommen gedropt in de buurt van een Brits marineschip. Dat meldt althans het Russische persbureau Interfax op basis van het Russische ministerie van Defensie. De Britten weerspreken de claim: "Volgens onze informatie hielden de Russen een schietoefening op de Zwarte Zee. Via maritieme communicatiekanalen hebben ze dat vooraf gemeld", laat het Britse ministerie van Defensie weten.

Enkele dagen geleden was er al een vergelijkbaar bericht. De Russen meldden dat de HMS Defender samen met het Nederlandse marineschip de zr. ms. Evertsen in de nacht van 19 juni van Odessa naar Sebastopol voer, de grootste havenstad op de Krim. Maar volgens marineschepen.nl bleven de schepen de hele nacht in Odessa en was er sprake van een nepmelding.

Rusland-correspondent Iris de Graaf:

"Het gebied rond de Zwarte Zee is de laatste tijd een brandpunt geworden van spanningen. In het voorjaar stuurde het Verenigd Koninkrijk twee marineschepen naar het gebied om solidariteit te tonen met Oekraïne. Dat was toen er spanning ontstond door de Russische troepenopbouw in Oost-Oekraïne.

Rusland kondigde toen aan bepaalde delen van de Zwarte Zee een half jaar af te zullen afsluiten voor buitenlandse marineschepen. Elke kleine 'overtreding' wordt hier in Rusland direct gezien als een provocatie van het 'eigen grondgebied'.

Dat zie je nu ook in de koppen in de Russische staatsmedia. De focus ligt heel erg op 'onze Russische grenzen' en de illegale overschrijding daarvan. In de Russische media lezen we ook dat de NAVO-activiteit bij de Russische grenzen de afgelopen dagen 'aanzienlijk was toegenomen', en dat 'westerse schepen bijna permanent opereren in de Zwarte en Baltische Zee'.

Dat wordt in de media neergezet als 'overduidelijke westerse provocaties', de 'westerse vijand' die Rusland niet respecteert. Het beeld wordt uitgedragen dat het Westen provoceert en dat Rusland alleen maar bezig is zijn eigen grondgebied te beschermen.

Het is - denk ik - ook een signaal van macht; een signaal aan Oekraïne om niet te veel toenadering te zoeken tot het Westen en om te laten zien: de Krim is van ons en daar hebben jullie in het Westen niets over te zeggen."