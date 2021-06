Britse muziekindustrie slaat alarm, 'touren door Europa wordt te duur'

De Britse muziekindustrie wil dat de regering van premier Johnson met geld over de brug komt, omdat op tournee gaan in Europa door de Brexit veel duurder is geworden. De industrie ziet sinds 1 januari bij optredens in de EU een hoop kosten op zich afkomen, zeggen meer dan 200 artiesten, onder wie Radiohead, Katie Melua en Annie Lennox, op de website letthemusicmove.org.

"Met je busje en je spullen in Europa optreden, is een essentieel startpunt voor carrières van veel Britse artiesten", zegt Mark Knopfler, vooral bekend van Dire Straits. "Zonder onmiddellijke actie van de regering tegen de belemmeringen zal een hele generatie van musici niet in staat zijn om een loopbaan als tourend artiest te beginnen of voort te zetten."

Naar schatting 30.000 Britten verdienen hun brood met liveoptredens. Zo'n 80 procent van de tourbussen in Europa staat in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd.

Minder optredens

Kosten waar de artiesten en hun managers tegenaan lopen, zijn onder meer die voor visa en werkvergunningen. Dat leidt ertoe dat er minder optredens zijn, met alle gevolgen van dien voor artiesten en ondersteunend personeel. Een tijdelijk steunpakket helpt om de klap op te vangen, zeggen de artiesten, maar er moet meer gebeuren.

Het maken van nieuwe afspraken met de EU heeft de voorkeur. Als dat niet lukt, moet de Britse regering afzonderlijke afspraken maken met de landen die de duurste visa en werkvergunningen hebben of de meest beperkende.

Verder moeten Britse vrachtwagens met technici en apparatuur voor optredens vrij door de EU kunnen reizen. Omgekeerd moeten dit soort vrachtwagens en buitenlandse artiesten zonder beperkingen tot het Verenigd Koninkrijk worden toegelaten.

Niet nodig

Het Britse ministerie van Cultuur zei tegen de BBC dat Britse artiesten in zeventien EU-landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Nederland, geen visum of werkvergunning nodig hebben. Maar volgens de entertainmentvakbond Bectu zijn er nog steeds "in mate uiteenlopende" vormen van bureaucratie waar artiesten mee te maken krijgen.

Labour-raadslid en Blur-drummer Dave Rowntree zei tegen de BBC dat de regering voor het vertrek uit de EU had verzekerd dat ze het zou oplossen. "Dat deden ze niet."

Toen Brexit een feit was, stapte de industrie opnieuw naar de regering-Johnson. "Boris zei: 'Geen zorgen, ik ben net zo bezorgd als jij, ik fiks het'. De vissers kregen 27 miljoen pond. Wij zouden net zoiets krijgen. We kregen niets."