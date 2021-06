Logo UEFA in regenboogkleuren • Portugal-Frankrijk • Wie wordt de opponent van Oranje?

De UEFA verbood het voornemen van speelstad München om de Allianz Arena vanavond in regenboogkleuren uit te lichten als steunbetuiging aan de LHBTI'ers en ook deed het onderzoek naar de aanvoerdersband in regenboogkleuren die de Duitse doelman Manuel Neuer in de voorgaande twee duels droeg.

Vandaag plaatste de voetbalbond wel een veelkleurig logo op sociale media. "Sommige mensen hebben de beslissing van de UEFA om het verzoek van de stad München om het stadion van München in regenboogkleuren te verlichten af te wijzen geïnterpreteerd als 'politiek'", stelt de bond. "In tegendeel, dat verzoek zélf was politiek en verbonden met de aanwezigheid van het Hongaarse voetbalteam."

"Voor de UEFA is de regenboog geen politiek symbool, maar een teken van onze sterke verbondenheid met een meer diverse en inclusieve samenleving."