Waarom je op het EK zoveel regenboogkleuren ziet

Wat is er gebeurd?

Acht Duitse voetbalstadions zijn woensdagavond tijdens de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije versierd in regenboogkleuren, de kleuren van de lhbti+-gemeenschap.

Tijdens de wedstrijd in Hongarije op zondag draagt de Nederlandse aanvoerder Georginio Wijnaldum een OneLove-aanvoerdersband met regenboogkleuren.

Zijn allemaal protesten tegen een Hongaarse anti-homowet die vorige week inging. In dit artikel leggen we je uit hoe dat zit.

Wat is er aan de hand in Duitsland?

Vanavond speelt Duitsland tegen Hongarije in de Allianz Arena in München. Die stad vroeg toestemming aan de voetbalbond UEFA om het stadion in regenboogkleuren te verlichten, de kleuren van de lhbti-gemeenschap. Ze willen zo protesteren tegen een anti-homowet die Hongarije vorige week invoerde. Leggen we je zo uit.

De voetbalbond UEFA gaf de toestemming niet, omdat zij vinden dat politiek en sport gescheiden moeten blijven. Maar München is het daar niet mee eens en gaat toch regenboogvlaggen in het stadion uitdelen en belangrijke gebouwen in de stad in regenboogkleuren verlichten. Ook krijgen de stadions in acht andere Duitse steden regenboogkleuren. En de Duitse aanvoerder speelt met een aanvoerdersband met hetzelfde symbool.

De Hongaarse premier Orbán heeft nu gezegd dat hij niet naar de EK-wedstrijd komt tegen Duitsland, terwijl hij een groot voetbalfan is.

Wat is die Hongaarse anti-homowet?

Ben je onder de 18 en kijk je Sex Education, Modern Family of het Nederlandse Anne+? Als je in Hongarije zou wonen, kan dat sinds vorige week niet meer. Komt door een nieuwe wet die de 'promotie' van homoseksualiteit en geslachtsverandering verbiedt. Dat betekent dat boeken, films en andere media met lhbti+-personages verboden zijn voor iedereen jonger dan 18. En het houdt ook in: geen seksuele voorlichting op scholen. Scholen die dat toch doen, kunnen een flinke boete krijgen.

Premier Orbán zegt dat hij met die wet kinderen wil beschermen tegen pedofilie. Volgens hem zijn homoseksualiteit, transseksualiteit, seksuele misdrijven en pedofilie namelijk allemaal hetzelfde, en dus moet je dat niet aan kinderen laten zien. Ook vindt hij dat seksuele opvoeding bij de ouders ligt en thuis moet gebeuren.

Hij gaat al langer de strijd met de rechten lhbti+-personen in Hongarije. Zo kunnen homostellen vrijwel onmogelijk een kind adopteren, is trouwen voor homo's of lesbiennes verboden, en je geslacht in je paspoort laten veranderen mag ook niet. Volgens de Hongaarse lhbti+-gemeenschap zorgen deze regels nu al voor mentale problemen bij met name jonge homo's of transgenders en wordt dat met deze nieuwe wet alleen maar erger.

Wie vindt wat?

Op het platteland en in kleinere steden in Hongarije steunen veel mensen de nieuwe wet, maar vooral Hongaren uit steden vinden dat lhbti+-personen door de wet worden gediscrimineerd. In Boedapest gingen dan ook duizenden mensen de straat op om te demonstreren. En ook op andere plekken in Europa waren al demonstraties, waaronder in Nederland.

Dinsdag schreven dertien Europese landen, waaronder Nederland, een brief waarin ze zeggen dat ze heel bezorgd zijn. Ze zeggen dat de wet lhbti+-personen discrimineert en het recht op vrije meningsuiting schendt.

Volgens sommige politici moet de EU stoppen met geld geven aan Hongarije, omdat de wet botst met Europese regels. Demissionair premier Rutte zei eerder al: "Het is echt onacceptabel dat in de Europese Unie een land zoiets achterlijks uithaalt als de Hongaren nu doen."

De Hongaarse premier Orbán vindt de wet helemaal niet in strijd met Europese regels, omdat 'ie juist is bedoeld om kinderen te beschermen. Of Europa straffen gaat uitdelen aan Hongarije, daar praten regeringsleiders donderdag over.