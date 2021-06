Europese Commissie stuurt Hongarije waarschuwingsbrief om anti-homowet

Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen wil een waarschuwingsbrief sturen naar de Hongaarse regering over de omstreden anti-lhbti-wetgeving. Von der Leyen noemt de wetgeving schandalig. "We zullen geen concessies doen op deze principes."

In Europa is verontwaardigd gereageerd op de nieuwe wetgeving in Hongarije. Hierdoor wordt de 'promotie' van homoseksualiteit en geslachtsverandering illegaal voor minderjarigen. Boeken en films met een homoseksueel personage of reclames waarin homo's of transgenders worden getoond zijn onder de wet verboden.

De Commissie wil met de brief zijn zorg uitspreken over de wet, voordat deze in werking treedt. "Deze wet discrimineert mensen duidelijk op basis van hun geaardheid. Dit gaat in tegen de fundamentele principes van de EU", zegt Von der Leyen.

Regenboogkleuren

Ook onder de lidstaten van de Europese Unie heerst woede over de nieuwe wet. Inmiddels hebben 16 landen, waaronder Nederland en België, een verklaring opgesteld waarin zij Hongarije oproepen om de wet in te trekken.

Demissionair premier Rutte heeft gezegd dat hij het onderwerp op de top van komende donderdag zal aankaarten, maar het is geen officieel agendapunt. Ook op het EK voetbal leidt de wet tot commotie: een voorstel van de gemeente München om de Allianz Arena uit te lichten in de regenboogkleuren bij de wedstrijd Duitsland-Hongarije, vanavond, is gestuit op een veto van de Europese voetbalbond UEFA.