UCI schorst ploegleider wegens seksuele intimidatie: 'Marion heeft nooit geklaagd'

In oktober 2020 oordeelde de Ethische Commissie van de UCI al dat Bracke zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. In afwachting van de strafmaat bleef Bracke actief in het profpeloton.

De zaak werd in het voorjaar van 2020 aan het rollen gebracht, nadat de Amerikaanse renster Sara Youmans in een interview met de Franse krant Le Monde een boekje open deed over het grensoverschrijdende gedrag van Bracke. Tijdens de onderhandelingen over een nieuw contract zou de teammanager haar verzocht hebben om foto's in bikini te sturen.

Bracke gaf toe verzocht te hebben om foto's van de benen van zijn renster, maar ontkende slechte intenties. "Ik ben iemand van de oude stempel. Aan een foto van de benen zie ik of iemand fysiek in orde is. Maar in deze tijden van #metoo is dat dus niet de slimste zet geweest. Daar word ik nu op afgerekend", was toen zijn verweer.

Kort na de getuigenis van Youmans bevestigde de Franse renster Marion Sicot het verhaal over de ondergoedfoto's. Zij zou sinds november 2018 meerdere keren per week foto's hebben doorgestuurd, omdat "ze anders niet zou worden opgesteld in wedstrijden".

Renster Sicot: 'EPO om in het team te blijven'

Na het Frans kampioenschap tijdrijden in 2019 werd Sicot betrapt op het gebruik van EPO. Volgens de Française was er een direct verband met de intimidatie van haar ploegleider. "Ik wilde mijn sportdirecteur Marc Bracke een prestatie tonen, waardoor hij mij als evenwaardig aan de andere meisjes zou beschouwen en ik in het team kon blijven", vertelde ze. "Ik was, door de druk die ik voelde, in een depressie beland."

Opnieuw stelde Bracke in zijn verweer dat hij handelde 'zoals vroeger normaal was'. In een reactie op sociale media stelde hij: "Onze prioriteit is jonge rensters de kans te geven om zich te ontwikkelen. Maar we hebben wel het recht om een professionele houding te vragen als rensters na de winter terugkeren met overgewicht, zeker als ze beweren goed te zijn in de bergen. [...] Marion heeft hier nooit over geklaagd of iets van gezegd. Als ze dat gedaan had, was het niet meer gebeurd."