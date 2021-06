Volleybalmannen winnen laatste wedstrijd Nations League, vizier nu op EK

De Nederlandse volleyballers hebben hun laatste duel in de Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Piazza was in Rimini hekkensluiter Australië de baas: 3-0 (25-23, 25-19, 25-19).

In de eerste set speelden beide ploegen nogal slordig. Oranje kwam daarin achter met 22-23, maar pakte met drie punten op rij de set, onder meer dankzij een blok van De Weijer.

Vervolgens was Nederland de bovenliggende partij. Nimir Abdelaziz sloeg vier aces en maakte zeventien punten. Bennie Tuinstra deed met vijftien punten (twee aces) weinig onder voor de topscorer.

Nederland versloeg eerder dit toernooi Duitsland en Frankrijk en eindigt als veertiende.

EK volleybal

Na een korte vakantie richten de volleybalmannen zich vanaf half juli op het Europees kampioenschap, dat van 1 september tot en met 19 september plaatsvindt in Polen, Tsjechië, Estland en Finland.