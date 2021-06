Afspraken voor Janssen-vaccins mogelijk: vijf vragen en antwoorden

In eerste instantie zijn er 200.000 vaccins beschikbaar. Of dat genoeg is voor iedereen die wil, moet de komende tijd blijken. "Op is op", zei De Jonge vandaag. Het kan dus zijn dat je achter het net vist. In dat geval kan je ook op een wachtlijst worden geplaatst; je krijgt dan een sms'je als je een afspraak kan maken. Het is niet bekend wanneer de fabrikant meer doses gaat leveren, zegt de GGD.

Je hoeft waarschijnlijk niet lang te wachten op je afspraak; de eerste prik wordt vrijdag gezet. En gegadigden hoeven ook niet naar de andere kant van het land te reizen, want in elke GGD-regio is minstens een locatie waar Janssen-vaccins worden gegeven.

Wie met één prik klaar wil zijn, kan sinds 10.00 uur vanmorgen een afspraak maken voor een inenting met het Janssen-vaccin. De GGD's hebben daarvoor een speciaal nummer in gebruik genomen: 0800-1295, dat binnen no-time overbelast raakte. Eerder werd de datum 21 juni genoemd, maar dat was volgens de GGD een misverstand.

Of er genoeg prikken zijn voor iedereen die dat wil, is niet bekend. En hoe zat het ook alweer met die zeer zeldzame bijwerking? Vijf vragen en antwoorden over het Janssen-vaccin.

Janssen heeft als grote voordeel dat er maar één prik van nodig is. "Het is veilig en effectief, en je bent in één keer klaar", zei demissionair minister De Jonge er een aantal weken geleden over. Vanmorgen maakte hij het nummer bekend dat te bellen is om een afspraak te maken voor een prik. Dat raakte meteen overbelast.

Een van de mensen die vandaag aan de lijn hangt met de GGD, is Arjan Haarsma. De 23-jarige onderwijsassistent uit het Friese Menaam heeft al een afspraak voor Pfizer of Moderna staan, maar kan pas begin juli terecht voor zijn eerste prik, en midden augustus voor zijn tweede. "Ik wil in augustus met een groep vrienden naar Kroatië op vakantie, dus het zou handig zijn als ik voor die tijd al volledig gevaccineerd bent", zegt Haarsma. "De meeste vrienden zijn al gevaccineerd, omdat ze in de zorg werken of in de medische risicogroep vallen."

Ook op zijn werk is het handiger om gevaccineerd te zijn. Als onderwijsassistent helpt Haarsma normaal gesproken in meerdere klassen, maar omdat de school nu met 'bubbels' werkt, kan dat niet meer. "En het testen ben ik ook een beetje zat", zegt Haarsma. "In het onderwijs moeten we natuurlijk constant testen, ook als je maar een beetje verkouden bent."

Bang voor de zeer zeldzame bijwerking is Haarsma niet. "Het vaccin wordt niet zomaar op de markt gegooid. Als gezegd wordt dat het veilig is, dan geloof ik daar ook in. Het maakt mij niet uit welk vaccin ik krijg, dus ik hoop gewoon dat er vandaag genoeg plek is."