VVD en D66 omarmen plan van informateur voor aanzet regeerakkoord

VVD-leider Rutte vindt dat de stabiliteit van het nieuwe kabinet afneemt naarmate er meer partijen in zitten. In het Kamerdebat over het eindverslag van informateur Hamer herhaalde hij dat hij "niet meer partijen in het midden of links van het midden wil dan nodig is voor een meerderheid". Hij bedoelde daarmee vooral dat hij geen coalitie wil met zowel PvdA als GroenLinks.

Kaag herhaalde juist haar voorkeur voor een kabinet waarin die partijen wel zitten. "Maar wij zijn niet alleen aan zet en wij zijn niet de grootste partij; wij nemen verantwoordelijkheid", voegde ze eraan toe. Samenwerking met de ChristenUnie vindt D66 "op dit moment niet wenselijk en niet logisch".

Ingewikkelder dan normaal

Rutte en Kaag staan achter het plan van Hamer om de twee leiders een aanzet tot een regeerakkoord te laten geven. Rutte noemde de politieke situatie ingewikkelder dan normaal; hij verwees onder meer naar de "complexe verkiezingsuitslag". Kaag sprak van een goede en noodzakelijke stap, al had ze liever gezien dat er nu al echt zou kunnen worden onderhandeld. Rutte en Kaag dienden samen een motie in waarin de conclusies van Hamer worden overgenomen.

Hamer kwam tot haar voorstel, omdat de formatie nu in een impasse zit en het door onderlinge blokkades onmogelijk is om een meerderheidscombinatie te vormen.

Rutte en D66-leider Kaag moeten een "document op hoofdlijnen" schrijven; daar zouden dan later andere partijen zich bij kunnen aansluiten.

'Trekpop'

PVV-leider Wilders heeft veel kritiek op de gang van zaken. Hij zei dat de periode na de verkiezingen is voorbijgaan met "beppen en kletsen in achterkamertjes", zonder enig resultaat. Wilders herhaalde dat de situatie is ontstaan doordat Rutte "na leugens en bedrog vleugellam is geraakt". Volgens de PVV is Rutte "de trekpop van Kaag" geworden.

SP-leider Marijnissen vindt het verslag van Hamer op veel punten niet duidelijk; volgens haar duurt het veel te lang voordat er echt wordt onderhandeld. Denk-leider Azarkan vraagt zich af wat Rutte en Kaag moeten opschrijven om partijen alsnog aan de onderhandelingstafel te krijgen. Rutte antwoordde dat in een formatie de factor tijd ook van belang is. "Gegeven de situatie is dit de meest verstandige stap."