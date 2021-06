Joachim Löws laatste hoofdstuk: 'Hij is de Angela Merkel van het voetbal'

Er was de afgelopen maanden kritiek. Er waren vraagtekens en vernietigende krantenkoppen in chocoladeletters. Maar zaterdagavond liet Die Mannschaft tegen Portugal misschien wel het beste voetbal in jaren zien.

De ploeg van Joachim Löw bleef ondanks maanden van grote druk en de messcherpe counters van de Portugezen geloven in het eigen spel en dat betaalde zich uit. Dankzij de 4-2 winst in de 'poule des doods' werd er zelfs weer eens ouderwets 'Jogi' gescandeerd vanaf de tribunes.

'Jogi' is, zo maakte hij al voor het EK bekend, bezig aan zijn laatste hoofdstuk met Duitsland. Aan het ongekend dikke boek dat hij met het elftal schreef, komt na dit EK een eind. Na vijftien jaar en drie WK's en vier EK's, is de koek op.

'Hij is een van de grootsten'

Een Duitse supporter die net een pul bier achteroverslaat in het Hofbrauhaus in het centrum van München weet het treffend te omschrijven. Hij trekt de parallel met Angela Merkel, die sinds 2005 in het ambt zit als Bondskanselier. "Kijk, Löw is de Angela Merkel van het voetbal. Ook zij deed het net als hij geweldig, maar soms is het tijd voor verandering", legt hij uit. "Het is tijd voor nieuwe energie."

Het maakt Löw niet minder geliefd. Welke Duitse fan je ook spreekt, ze benadrukken allemaal de Bundestrainer een icoon te vinden. "Hij is een van de grootste coaches in onze geschiedenis. De WK-winst in 2014 vergeten we nooit meer."