RTL en Talpa tot elkaar veroordeeld? 'Geklets, het gaat niet goed met SBS van De Mol'

Een megafusie in medialand: gisteren maakten RTL Nederland en Talpa bekend dat ze willen gaan samenwerken. De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt moeten de fusie nog wel goedkeuren, maar de kans is groot dat de waakhond geen bezwaar zal hebben tegen de samensmelting, denkt mediadeskundige Piet Bakker.

"De ACM heeft een megafusie in de krantenwereld goedgekeurd waarbij twee bedrijven samen 95 procent van de markt in handen hebben. Voor die fusie hebben ze nog niet eens met hun ogen geknipperd", zegt Bakker in het NOS Radio 1 Journaal. "Een jaar of tien geleden grepen ze bij de kleinste fusie in, nu is het een tandeloze waakhond geworden."

Wel kan de ACM nog bezwaar maken tegen de ongekende monopoliepositie die het nieuwe bedrijf gaat krijgen in het medialandschap. Daardoor kan het eenzijdig de tarieven van tv-reclame bepalen en prijzen bijvoorbeeld flink opvoeren. Het zou kunnen dat bedrijfsonderdelen, zoals televisiezenders, verkocht moeten worden om de goedkeuring erdoor te krijgen. Maar als die er komt, willen de twee bedrijven vanaf begin volgend jaar als één geheel verdergaan.

'Niemand had dit verwacht'

De fusie van Talpa en RTL is opvallend omdat de twee commerciële bedrijven tot voor kort elkaars grootste concurrenten waren. In 2019 kocht Talpa nog een aantal presentatoren weg bij RTL, zoals Wendy van Dijk en Linda de Mol. Bakker was dan ook "enorm verbaasd" over de aankondiging. "Niemand had dit eigenlijk verwacht, ze bestreden elkaar behoorlijk. Het is ook nooit een geheim geweest dat De Mol met SBS RTL naar de kroon wilde steken."

Maar nu slaan de twee concurrenten dus toch de handen ineen: 70 procent van de aandelen blijft in handen van RTL, 30 procent is voor Talpa. Het productiebedrijf van Talpa zit niet in het fusiepakket. "Wil je in Nederland, als Nederlands mediabedrijf, met Nederlandse content overeind blijven, dan moet dat op deze manier, dat kan niet anders", zei De Mol gisteren, voor wie de fusie naar eigen zeggen niet voelt als een overname.

"We zijn tot elkaar veroordeeld", zei John de Mol: