Afsprakenlijn voor prik met Janssen-vaccin geopend, meteen overbelast

Van het Janssen-vaccin is maar één prik nodig - ANP

De telefoonlijnen om een afspraak te maken voor een Janssen-vaccin zijn niet meer bereikbaar, meldt de GGD. Op sociale media regent het klachten dat de lijnen overbelast zijn. Sommige mensen hebben al meer dan honderd keer geprobeerd te bellen. De GGD zegt tegen persbureau ANP dat er in de eerste minuten al 70.000 keer is geprobeerd te bellen. GGD GHOR Nederland vraagt mensen om voorlopig niet naar het speciale telefoonnummer te bellen. "Alleen dan kunnen we terug in de lucht komen", zegt een woordvoerder.

Wie met één prik klaar wil zijn, kan sinds 10.00 uur vanochtend een afspraak maken voor een inenting met het Janssen-vaccin. De GGD's hebben daarvoor een speciaal nummer in gebruik genomen: 0800-1295. Het is voor het eerst dat er in Nederland gekozen kan worden voor een bepaald vaccin. De afgelopen maanden was het "prikken wat de pot schaft", zei demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) meerdere malen. Ook al is het middel uit het vaccinatieprogramma geschrapt, De Jonge acht het wel veilig en effectief. Omdat er maar één prik van nodig is, is het handig voor mensen die nog niet zijn gevaccineerd en bijvoorbeeld al snel op vakantie willen.

Omdat er maar een beperkt aantal prikken beschikbaar is, is de verwachting dat de afspraken snel vol zitten. Er zijn 200.000 prikken beschikbaar. "Daarna worden mensen op een wachtlijst gezet voor de volgende levering", zegt De Jonge. In elke GGD-regio is er een locatie waar het mogelijk is om een afspraak te maken, maar niet op elke locatie kan een Janssen-prik gezet worden. De Jonge wees zowel op de voordelen als de bijwerkingen van het Janssen-vaccin:

De Jonge: 'Janssen ideaal als je met één prik klaar wilt zijn voor de zomervakantie' - NOS