Wielrenner Lammertink met hersenletsel in ziekenhuis na aanrijding door scooter

Maurits Lammertink - Getty Images

Maurits Lammertink is dinsdagavond ernstig gewond geraakt. De wielrenner van Intermarché-Wanty-Gobert werd in Hengelo aangereden door een scooter en is met hersenletsel overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in de nacht van dinsdag op woensdag is geopereerd. Dat meldt dagblad Tubantia. De Twentse renner, die niet is opgenomen in de Tour-selectie van zijn ploeg, ging met zijn vrouw en twee zoontjes een ijsje halen bij een ijssalon in Hengelo. Daarbij werd hij geraakt door de scooter. Lammertink zou inmiddels aanspreekbaar zijn.

Aanvallen, klimmen, vallen De 30-jarige Lammertink werd in 2012 prof bij Vacansoleil en reed daarna onder meer bij Roompot en Katjoesja. De puncheur (specialist op korte beklimmingen) won in 2016 het eindklassement in de Ronde van Luxemburg en in 2017 de koninginnenrit in de Ronde van België. Dat jaar debuteerde hij in de Tour de France.

Tour de France 2017: Maurits Lammertink in de aanval met Damiano Caruso in de 17de etappe naar Rodez. - AFP