Op het Ketelmeer is iemand zwaargewond geraakt bij een explosie aan boord van een boot. Omroep Flevoland meldt dat een gasfles was ontploft.

Het slachtoffer is met een helikopter naar het brandwondencentrum gebracht en heeft ernstige brandwonden opgelopen. Een tweede opvarende raakte niet gewond.

Omroep Flevoland schrijft dat het bootje is uitgebrand. Wat er precies is gebeurd, en waarom er een gasfles aan boord was, is niet bekend.