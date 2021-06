Snelweg A2 richting Utrecht dicht door ongeval met vrachtwagen

De snelweg A2 tussen knooppunt Everdingen en Utrecht is afgesloten vanwege een ongeval met een vrachtwagen. Weggebruikers in de richting van Utrecht moeten voorlopig omrijden via de A15 en A27.

Bij het ongeval, dat vanochtend vroeg gebeurde, is ook een personenauto betrokken. De twee voertuigen zijn in de middenberm tot stilstand gekomen en hebben onder meer een lantaarnpaal en de vangrail geraakt.

Op een foto van een weginspecteur van Rijkswaterstaat is de schade goed te zien: