Domper Oranje: breekijzer Luuk de Jong dit EK niet meer in actie door knieblessure

Luuk de Jong komt dit Europees kampioenschap niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De spits liep dinsdag op de training een knieblessure op bij een botsing met Cody Gakpo en de schade aan het gewricht bleek toch groter dan in eerste instantie werd verwacht.

De Jong kwam in twee van de drie EK-duels van Oranje als invaller binnen de lijnen.

De spits van Sevilla (30) kent sowieso al geen gelukkig seizoen. Bij zijn Spaanse werkgever werd hij voornamelijk als breekijzer gebruikt en kwam hij tot slechts vier competitiedoelpunten. Bij Nederland werd hij in de rangorde gepasseerd door Wout Weghorst.

Op schot in kwalificatie

Bij Oranje was de kopsterke De Jong desondanks van grote waarde. Zelfs dit voorjaar nog, door in alle drie de WK-kwalificatiewedstrijden te scoren. Juist in de knock-outfase leek hij een belangrijke troef om aanvallend nog wat te kunnen forceren als het verloop van de wedstijd daarom zou vragen.

Door het wegvallen van De Jong bestaat de selectie van bondscoach Frank de Boer nog maar uit 24 spelers. Eerder haakte middenvelder Donny van de Beek al af.

Bekijk hier hoe Luuk de Jong van het veld gaat tijdens de training: