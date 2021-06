Journalist Ingeborg Beugel opgepakt in Griekenland voor opvang asielzoeker

De Nederlandse journalist Ingeborg Beugel is in Griekenland opgepakt, schrijft De Groene Amsterdammer, waarvoor ze correspondent is. Ze werd eerder deze maand gearresteerd omdat ze onderdak verleent aan een 23-jarige Afghaanse vluchteling.

De twee werden op 13 juni aangehouden op het eiland Hydra, waar Beugel deels woont. Na een dag werden na een dag weer vrijgelaten. "Ik hoop dat de officier van justitie gaat besluiten dat er geen gronden voor vervolging zijn. De clausule in de wet gaat over verbergen van ongedocumenteerden. Ik heb nooit verborgen dat Fridoon bij mij woont, ook in onze juridische correspondentie niet", schrijft Beugel.

De Afghaan kwam in 2015 aan als vluchteling op Lesbos. Daarna belandde hij van de ene procedure in de andere. Beugel bracht hem onder in haar flat in de Griekse hoofdstad Athene. Later ging hij naar Hydra. Tijdens een boodschap in het dorp werd hij aangehouden. Beugel zegt dat ze verhaal ging halen en toen zelf werd opgepakt.

Mogelijk vervolging in de herfst

Volgens haar zei de politie dat een paar eilandbewoners hadden gebeld dat ze "een verdachte relatie had met een illegaal die ze in huis heeft".

Beugel wordt er nu van beschuldigd dat ze de Afghaanse vluchteling als ongedocumenteerde voor de autoriteiten bij haar thuis heeft verborgen. In de herfst besluit de rechtbank of ze wordt vervolgd. Dan hangt haar een gevangenisstraf van een jaar en een boete van meer dan 10.000 euro boven het hoofd.