Spanje, een favoriet die nog niet loskomt dit EK: 'Echte leider ontbreekt'

Spanje speelt tot nu toe een teleurstellend EK. De wereldkampioen van 2010 en de Europees kampioen van 1964, 2008 en 2012 kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1). Het is met twee punten uit twee duels een reëel scenario geworden dat de Spanjaarden voor het eerst sinds 2004 de groepsfase van het EK niet overleven. De Spaanse voetbalfans zijn dan ook kritisch op de nationale voetbalploeg. Datzelfde elftal versloeg Duitsland ruim een halfjaar geleden nog met 6-0 in de Nations League. "Er hangt een negatieve sfeer", beschrijft NOS-correspondent Edwin Winkels. "Er was tegen Polen geen verbetering zichtbaar ten opzichte van de eerste wedstrijd. Slowakije, de derde tegenstander, lijkt op papier minder kwaliteit te hebben dan Spanje, maar dat was met Zweden en Polen ook het geval."

Quote We hebben hier nog wel een foto van Iniesta's doelpunt in de WK-finale tegen Nederland met Van der Vaart aan zijn zijde. Die houden we bij ons om ons extra te motiveren. Spaans international Koke reageert op de kritiek van NOS-analist Rafael van der Vaart

De Spaanse voetbalvolgers proberen nu antwoorden te vinden op de vraag: wat mankeert er? En daarbij blijft ook de bondscoach niet onbesproken. "Luis Enrique was al niet populair en in de hoofdstad al helemaal niet, nadat hij geen enkele speler van Real Madrid had opgenomen in zijn EK-selectie", verklaart Winkels. Geen leider op het veld "Op het veld ontbreekt het aan een echte leider. Sergio Ramos is er niet bij. Sergio Busquets is net terug na een coronabesmetting, maar de vraag is of hij vanavond tegen Slowakije ook wordt opgesteld. Hij had de laatste tijd al niet standaard een basisplaats."

Bondscoach Enrique besloot recordinternational Ramos thuis te laten vanwege diens gebrek aan wedstrijdritme. De 180-voudig international kampte het afgelopen seizoen met blessures en speelde slechts vijftien duels voor Real Madrid.

Ramos was teleurgesteld over dat besluit, maar toonde via social media ook begrip. "Het doet me pijn om niet voor Spanje te kunnen spelen, maar ik moet eerlijk en oprecht zijn. Het beste is nu om te rusten, volledig te herstellen en volgend seizoen terug te komen." De spelers zelf beklagen zich al vanaf de eerste dag van het EK over het slechte veld in Sevilla. "Het is kurkdroog, mede vanwege de hitte, en dat is moeilijk voetballen", legt Winkels uit. "Het veld is echt beroerd." Kritiek Van der Vaart En dan werden de spelers ook nog geconfronteerd met de negatieve opmerkingen van NOS-analist Rafael van der Vaart na het 1-1 gelijkspel tegen Polen. Hij noemde het spel van de Spanjaarden "een verschrikking". "Het is allemaal een beetje rondspelen", aldus Van der Vaart. "Er is niemand die de beslissende bal wil of kan geven. Waarschijnlijk is het kan. Teleurstellend, hoor." Bekijk hier de analyse van Van der Vaart over het Spaanse voetbal:

Middenvelder Koke werd bij de Spaanse radiozender COPE gevraagd daar een reactie op te geven. "Van der Vaart wil zijn moment van glorie en nu heeft hij het", aldus de Spaans international. "Ik heb hem ooit gezien in een WK-finale. Daar hebben we hier nog wel een foto van. Van Iniesta's doelpunt tegen Nederland met Van der Vaart aan zijn zijde. Die houden we bij ons om ons extra te motiveren." Pablo Sarabia reageerde bij Radio Marca. "Hij heeft een grote fout gemaakt met die opmerkingen, vooral als voormalig voetballer. Maar de enige herinnering die ik heb aan hem is het WK van 2010 en dat liep voor hem niet zo goed af, omdat wij de finale wonnen."

"Natuurlijk bijten ze van zich af als ernaar gevraagd wordt, maar het is geen speler van de huidige Oranje-selectie", aldus Winkels, die niet denkt dat de Spaanse internationals zich er verder iets van zullen aantrekken. "Ze zullen het echt niet mee het veld opnemen, vanavond tegen Slowakije."