Wekdienst 23/6: Janssen-vaccin voor wie dat wil • Persconferentie over vermiste Tanja Groen

Goedemorgen! Wie er niets op tegen heeft om geprikt te worden met het Janssen-vaccin, kan daar vanaf vandaag een afspraak voor maken. En de Bank of England komt met een postuum eerbetoon aan de briljante wiskundige Alan Turing. Vanmorgen veel bewolking en hier en daar wat lichte regen. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en is het droog. Het wordt 17 graden in het noorden van het land tot 21 graden in Limburg. De komende dagen blijft het op een enkele bui na droog. De zon breekt geregeld door en de temperaturen zijn vrij normaal voor eind juni.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Peter R. de Vries geeft een persconferentie over de verdwijning van studente Tanja Groen in 1993. Hij is vertrouwenspersoon en woordvoerder van de ouders van Groen. De Vries zal een aantal nieuwe initiatieven toelichten die een oplossing in de zaak dichterbij moeten brengen.

Iedere volwassene kan vanaf vandaag een afspraak maken voor een prik met het Janssen-vaccin. Dat vaccin werd een paar weken geleden uit de standaard vaccinatiecampagne gehaald, vanwege de zeer geringe kans op ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes als bijwerking. Mensen kunnen nu alsnog voor het vaccin kiezen. Met dit vaccin is één prik voldoende.

Op de geboortedag van wiskundige Alan Turing brengt de Bank of England een 50 pond-biljet in omloop met daarop zijn afbeelding. Turing kraakte de geheime codes van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Door de Britse regering werd hij destijds vervolgd vanwege zijn homoseksualiteit en zelfs chemisch gecastreerd. Wat heb je gemist? Nederland exporteerde in 2020 voor 8,8 miljard euro aan vlees en is daarmee opnieuw de grootste vleesexporteur in de EU, ondanks een afname vorig jaar. Nederland is de grootste exporteur van rund- en kalfsvlees en de tweede exporteur van pluimveevlees. Dat gaat voornamelijk naar Duitsland, China en het Verenigd Koninkrijk. Maar ook de gemiddelde Nederlander lust wel een worstje, hamburger of steak: jaarlijks wordt er gemiddeld zo'n 39 kilo per persoon geconsumeerd. Dat moet minder, zegt de Europese Rekenkamer. Ook moet de afbouw van de Nederlandse veehouderij worden gestimuleerd. Daar is al jaren discussie over, onder meer omdat de landbouw voor veel uitstoot zorgt.

Ander nieuws uit de nacht: Opnieuw rechtszaak over slacht konikpaarden uit Oostvaardersplassen: volgens Staatsbosbeheer lopen er te veel konikpaarden in het natuurgebied, daarom moeten er 200 dieren naar de slacht. Tegenstanders willen dat de dieren worden vrijgelaten.

Voorstel voor hervormen Amerikaanse verkiezingen strandt in Senaat: de Democraten willen met de nieuwe kieswet onder meer het stemrecht van minderheden beter beschermen en de politiek transparanter maken. Maar de Republikeinen zijn tegen het plan.

Onderzoek: vertrouwen in nieuws toegenomen: de interesse in nieuws en politiek gedurende de coronacrisis nam toe, schrijft het Commissariaat voor de Media. Het NOS Journaal is nog steeds het nieuwsmerk met het grootste bereik en hoogste vertrouwen.

Groningse gemeenteraad spreekt zich uit tegen intimidatie van journalist: de journalist wordt geïntimideerd door een vastgoedondernemer, over wie hij een artikel had geschreven. Zo werden zijn adres en telefoonnummer online geplaatst en kreeg hij bezoek aan huis. En dan nog even dit: Iedere ochtend praten we je in 2 minuten en 21 seconden bij over de afgelopen speeldag op het EK voetbal 2021. Check hier de video van vandaag:

Vanavond om 21.00 uur staan er 2 wedstrijden gepland. Duitsland speelt tegen Hongarije en Portugal tegen Frankrijk. Daarvoor, om 18.00 uur zijn de wedstrijden Slowakije - Spanje en Zweden - Polen.