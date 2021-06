Pogacar heeft nu meer klimmers om zich heen: 'We hebben de kracht, niet de ervaring'

Negen maanden later staan de twee Slovenen aan de vooravond van een nieuw duel. Zaterdag begint in Brest de 108ste Tour de France. Peiper, ploegleider van UAE-Emirates, ziet het opnieuw tot een duel tussen de nummers één en twee van afgelopen jaar komen. "Bij een normaal koersverloop zijn zij bergop en in de tijdrit de sterksten, ik verwacht wel weer een tweestrijd."

Onoverbrugbaar leek de achterstand van 56 seconden op de voorlaatste dag van de Ronde van Frankrijk. Maar Pogacar boog de marge in een klimtijdrit om tot een voorsprong van 1.57 minuut. Bijna drie weken domineerden Primoz Roglic en Jumbo-Visma de Tour, Pogacar (destijds 21 jaar) stond in de gele trui op de Champs-Élysées.

Zelfs in zijn stoutste dromen had Allan Peiper niet kunnen bevroeden waar zijn pupil Tadej Pogacar toe in staat bleek op de voorlaatste dag van de Tour, afgelopen jaar. Maar niet alleen zijn eigen ploegleider stond versteld, de hele wielerwereld keek met open mond naar de stunt die de Tour de France op zijn kop zette.

Toch zal de strijd dit jaar op een andere manier gestreden worden. Gelijkwaardiger, denkt Peiper. Want het beeld in de bergetappes was in de nazomer van 2020 even indrukwekkend als eenzijdig. Jumbo-Visma zette beklimming na beklimming de helpers van Roglic op kop van het peloton, als Team Sky in zijn beste dagen. Wout van Aert, Robert Gesink, Sepp Kuss en ook Tom Dumoulin: allemaal probeerden ze de concurrentie uit te wringen.

Pogacar had daarentegen nauwelijks helpers om zich heen in het hooggebergte. De klimmers in zijn ploeg, Davide Formolo en Fabio Aru, moesten de Tour al vroeg verlaten en de anderen waren niet sterk genoeg hem bij te staan in de finales.

'We zijn nog aan het bouwen'

"We hebben lessen geleerd na vorig jaar", zegt Peiper. "We moesten het team versterken. Maar vergeet niet dat we nog aan het bouwen zijn, de WorldTour-ploeg bestaat pas vier jaar."