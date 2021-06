Priknachten met dj in de jaarbeurs • 70.000 afspraken gemaakt voor Janssenprik

Meer dan 200.000 mensen hebben in totaal ruim 4 miljoen keer gebeld naar het speciale afsprakennummer voor een Janssen-vaccin. De 'Janssen-telefoonlijn' was vanwege de grote drukte vanochtend enige tijd onbereikbaar. Inmiddels zijn er meer dan 70.000 afspraken gemaakt.

"Wij werden overweldigd door de hoeveelheid bellers", zegt Jaap Donker van de GGD GHOR. Er zaten 3500 mensen klaar om de telefoontjes te gaan beantwoorden. "Maar dit is overmacht, we horen van mensen die ons 500 keer bellen. Meer mensen kunnen we niet aan de lijnen zetten. Tegen dit soort enorme pieken zijn onze systemen niet opgewassen."

Volgens Donker bellen veel jongeren en veel mensen die op vakantie willen. "De komende dagen gaan we alles inplannen, maar bel niet allemaal tegelijk." Om aan de grote belangstelling te kunnen voldoen gaat de GGD ook in de nacht prikken. "We gaan priknachten organiseren in de Jaarbeurs in Utrecht, met een DJ om het jonge publiek te bedienen", aldus Donker.