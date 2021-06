Kiezen voor Janssen-vaccin mogelijk • Meeste bedrijven hadden geen extern geld nodig

Het vertrouwen in het nieuws is onder de meeste Nederlanders het afgelopen jaar verder toegenomen. Dat schrijft het Commissariaat voor de Media in het Digital News Report Nederland 2020, dat het samen met het Reuters Institute for the Study of Journalism opstelde. Enkel in de jongste doelgroep (18 tot 24 jaar) is het vertrouwen gedaald, meldt het commissariaat.

Verder blijkt uit het rapport, waar begin dit jaar ruim 2000 mensen voor zijn bevraagd, dat de interesse in nieuws en politiek gedurende de coronacrisis is toegenomen. "De vraag is of de interesse ook na covid-19 hoog blijft en burgers sterker betrokken blijven bij nieuws en politiek dan voor covid-19", zo werpen de onderzoekers op. Twee derde van de jongeren tot 24 jaar noemt online nieuws en sociale media als voornaamste bron van nieuws. Onder 55-plussers is dat maar ruim 20 procent. Als het om gebruik van televisienieuws en print als voornaamste nieuwsmedia gaat, zijn de verhoudingen juist andersom.

Het NOS Journaal is nog steeds het nieuwsmerk met het grootste bereik en hoogste vertrouwen. Ook de meeste andere nieuwsmerken worden sterk vertrouwd, aldus het commissariaat.

Onderzoek: vertrouwen in nieuws in afgelopen coronajaar toegenomen