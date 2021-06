'Janssen-telefoonlijn' vanaf 10.00 uur open • Reisadvies enkele vakantielanden op geel

Rond 10.00 uur vanmorgen kan iedereen die met het Janssen-vaccin wil worden ingeënt daarvoor een afspraak maken. De GGD neemt daarvoor het speciale telefoonnummer 0800-1295 in gebruik. Het is voor het eerst dat Nederlanders zelf kunnen kiezen voor een bepaald vaccin, in plaats van het - in de woorden van demissionair minister De Jonge - "prikken wat de pot schaft". Er is een beperkt aantal Janssen-doses beschikbaar. "We zijn klaar voor een hausse aan telefoontjes", zegt De Jonge.

Van het vaccin van de Leidse farmaceut is maar één prik nodig. Het middel is uit het vaccinatieprogramma geschrapt op advies van de Gezondheidsraad, omdat het in zeer zeldzame gevallen ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes als bijwerking kan hebben. In Nederland is die bijwerking tot nu toe één keer gemeld, op een totaalaantal van 450.000 prikken met het vaccin.

De Jonge spreekt van de "keuzelijn Janssen", onder meer voor mensen die willen "dansen met Janssen":