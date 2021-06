Ruim 2 miljoen telefoontjes voor Janssen-vaccin • Reisadvies enkele vakantielanden op geel

Een prikplek voor ouderen met een migratieachtergrond in de Haagse Schilderswijk is in trek bij jongeren en studenten, omdat er geen afspraak voor hoeft te worden gemaakt. Bovendien worden mensen op de locatie geprikt met het Janssen-vaccin, waarvan maar één prik nodig is.



Veel jongeren zijn pas begin juli aan de beurt voor een reguliere vaccinatie. Dat krijgen ze de eerste prik, de tweede staat gepland na de zomervakantie. Vrij reizen is er voor hen dus niet bij, althans niet zonder negatieve PCR-test. Tenzij ze snel een Janssen-prik halen, precies wat het geval is bij dit project dat is bedoeld om de vaccinatiegraad onder ouderen met een migratieachtergrond op te krikken.

Nu er gisteren al veel jongeren in de rij stonden, vindt de GGD niet dat het project zijn doel voorbijschiet. "Dit is de tweede dag en het is nog te vroeg om te zeggen wat de verhouding is tussen ouderen uit de wijk en jongeren die langskomen", zegt projectleider Aukje Elzenga tegen Omroep West. "Als het druk is, sturen we jongeren uit andere plaatsen dan Den Haag weg, maar iedere prik is er eentje."