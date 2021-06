5,3 miljoen telefoontjes voor Janssen-vaccin • EK vanaf komend weekend te volgen op Amsterdamse terrassen

In het Verenigd Koninkrijk werden woensdag 16.135 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is het hoogste dagcijfer sinds begin februari. Maandag en dinsdag werden respectievelijk 10.633 en 11.625 gevallen geregistreerd. De deltavariant is verantwoordelijk voor het toegenomen aantal infecties.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil dat reizigers uit het Verenigd Koninkrijk in alle EU-landen bij aankomst eerst in quarantaine gaan. Ze zei dat aan de vooravond van een EU-top met alle regeringsleiders. Eerder deze week had ze al kritiek geuit op Portugal, waar Britse reizigers gewoon welkom zijn zonder dat ze in quarantaine hoeven.