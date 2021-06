Opnieuw rechtszaak over slacht konikpaarden uit Oostvaardersplassen

De rechtbank in Utrecht buigt zich vandaag over de slacht van 200 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer (Stamina) wil dat de paarden weer worden vrijgelaten.

Staatsbosbeheer laat de paarden slachten omdat de dieren eind mei zelf de zogenoemde vangweide in zijn gelopen. Omdat er nog steeds te veel konikpaarden in het natuurgebied tussen Lelystad en Almere rondlopen, besloot de beheerder de dieren naar de slacht te brengen.

Stamina beschuldigt de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer ervan de regels te omzeilen. "Nu de dieren de vangweide zijn ingelopen en de hekken zijn gesloten, zijn zij hun wildstatus kwijt", zegt een woordvoerder tegen Omroep Flevoland. "Daarmee zijn het nu dieren van Staatsbosbeheer geworden en een houder van dieren is gerechtigd deze naar de slacht te brengen."

Zes weken

De organisatie hoopt via de rechter af te kunnen dwingen dat het vangen en afvoeren van de paarden in ieder geval zes weken wordt stilgelegd.

Staatsbosbeheer wacht het besluit van de rechter af voordat het de paarden laat chippen. Dat is verplicht voordat de dieren naar de slacht gaan. Ook moeten de dieren een speciaal paspoort hebben.

In november zijn nog zo'n 150 konikpaarden afgemaakt. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights probeerde dat tegen te houden via de rechter. Die stelde Staatsbosbeheer in het gelijk en gaf toestemming om de dieren te laten slachten. Het vlees van de dieren is voor zover mogelijk verkocht voor consumptie.

Meermaals ophef

De afgelopen jaren leidden de leefomstandigheden van grote grazers - edelherten, heckrunderen en konikpaarden - in de Oostvaardersplassen al meermaals tot ophef. Omdat er te veel dieren in het gebied zijn, is er niet genoeg eten beschikbaar, wat eerder leidde tot felle protesten van dierenactivisten.

De provincie Flevoland besloot na de protesten de grote grazers bij te voeren, tegen het advies van ecologen in. Later volgde het besluit om een deel van de dieren te verplaatsen en een deel af te laten maken. Zo ging een aantal paarden al naar Texel, Spanje en Wit-Rusland.

Uiteindelijk moeten er ongeveer 1100 konikpaarden, edelherten en heckrunderen overblijven in de Oostvaardersplassen.