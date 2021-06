Groningse gemeenteraad spreekt zich uit tegen intimidatie van journalist

Nagenoeg de volledige Groningse gemeenteraad keurt de intimidatie van een journalist door een vastgoedondernemer af. Enkel de PVV steunde niet de oproep richting het college om zich uit te spreken en in te grijpen.

Het gaat om journalist Willem Groeneveld van de lokale nieuwssite Sikkom, schrijft RTV Noord. Groeneveld zag vorige week opeens zo'n dertig fietsen voor zijn huis neergezet worden in de vroege ochtend, nadat hij een artikel had geschreven over het weghalen van diezelfde fietsen van een stoep door vastgoedondernemer Han Vos.

Onverwacht bezoek

Vervolgens verscheen het adres en telefoonnummer van de journalist op Facebook. Een paar dagen later kwam de dochter van de ondernemer in de avond met een accordeonist naar het huis van Groeneveld om hem te 'feliciteren' met zijn verjaardag. De persoon die het tafereel filmde, zei tegen Groeneveld dat hij dit "als journalist" kon verwachten.

"Dit voelt als de zoveelste poging om mij te intimideren en jennen", schreef Groeneveld over het onaangekondigde bezoek in een nieuw artikel. Twee jaar geleden kreeg de journalist al eens stenen door zijn ruiten gegooid na een reeks artikelen over huisjesmelkers en verhuurders.

Aangifte

Zowel Groeneveld als Sikkoms moederbedrijf NDC Mediagroep heeft inmiddels aangifte gedaan van de intimidatie. Hoofdredacteur Evert van Dijk van NDC Mediagroep had tegenover RTV Noord geen goed woord over voor de acties van Vos. "Het geeft geen pas. Als journalist moet je vrij en veilig kunnen werken, dit is gewoon provocatie."

Hij vergeleek het 'verjaardagsbezoek' met de actie van boeren van Farmers Defence Force: die zochten D66-voorman Rob Jetten thuis op toen hij met corona besmet was.

Han Vos zei in een reactie tegen de regionale omroep dat het iedereen vrijstaat om aangifte te doen. Hij had een andere lezing van de situatie: "We wilden hem gewoon feliciteren op zijn verjaardag. Niks meer, niks minder. Ik wil best met hem in gesprek. Als ik hem bel, neemt hij niet op. De directeur van Dagblad van het Noorden krijg ik ook niet te spreken."