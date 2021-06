Voorstel voor hervormen Amerikaanse verkiezingen strandt in Senaat

Een voorstel van de Democraten om de Amerikaanse verkiezingen te hervormen, is gestrand in de Senaat. De zogenoemde For the People Act kreeg vijftig stemmen voor in de honderdkoppige Senaat. De vijftig Republikeinse senatoren stemden tegen. Er waren zestig stemmen voor nodig om de wet in behandeling te nemen.

Met de nieuwe kieswet willen de Democraten onder meer het stemrecht van minderheden beter beschermen, de invloed van geld in de Amerikaanse politiek terugdringen en transparanter maken, en de invloed van partijen op het tekenen van kiesdistricten verkleinen.

De Republikeinen noemden het plan als een "adembenemende" inbreuk van de federale overheid op het recht van staten om eigen verkiezingen te houden. Daarnaast neemt het staten middelen uit handen om stembusfraude aan te pakken.

'Compleet verdeeld'

Correspondent Marieke de Vries zegt dat de stemming in de Senaat over de kieswet duidelijk maakt hoe "compleet verdeeld" de Amerikaanse politiek is. "De Democraten zeggen deze wet in te dienen om de democratie te redden en de grondrechten van minderheden te beschermen. De Republikeinen vinden op hun beurt dat het de integriteit van de verkiezingen op het spel zet. Dus ze staan compleet tegenover elkaar."

Door de fraude aan te stippen, volgen de Republikeinen daarnaast de lijn van oud-president Trump, zegt De Vries, die na de presidentsverkiezingen vorig jaar ongefundeerde en onbewezen aantijgingen van verkiezingsfraude de wereld in slingerde.

Kieswet Georgia

Op basis van hetzelfde fraude-argument pasten Republikeinen in maart nog de kieswet in de staat Georgia aan, waarmee onder meer strengere identificatie-eisen aan briefstemmers werden gesteld en kiezers in rijen niet meer mogen worden voorzien van voedsel of water. President Biden noemde die wet in Georgia "niets dan een straf, ontworpen om mensen ervan te weerhouden om te stemmen".

Het hervormen van de verkiezingen speelt een belangrijke rol in Bidens presidentschap. Kort voor de stemming twitterde hij nog over het wetsvoorstel. "Stuur het naar mijn bureau", zo spoorde Biden de senatoren aan voor te stemmen. De wet "repareert en versterkt" volgens hem de Amerikaanse democratie.