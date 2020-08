Zorgen Kamer over gesjoemel met gezondheidsverklaringen in slachthuis

De SP zegt dat deze misstand laat zien hoe kwetsbaar mensen met een tijdelijk contract zijn. "Daarom diende ik al voor de zomer een motie in om net als Duitsland vaste contracten te verplichten", zegt Kamerlid Frank Futselaar. "Wellicht is nu een meerderheid daar klaar voor."

De Kamer heeft bezorgd gereageerd op het nieuws over een slachterij in Helmond die werknemers onder druk zou hebben gezet valse gezondheidsverklaringen af te leggen. Medewerkers werkten naar eigen zeggen door, terwijl ze klachten hadden die duiden op een coronabesmetting.

De PvdD gaat Kamervragen stellen over de veiligheid in de slachthuizen. "Ik ga in ieder geval vragen om strafrechtelijk onderzoek wegens aanzetten tot valsheid in geschrifte", zegt Wassenberg. Hij doelt daarmee op het gesjoemel met de gezondheidsverklaringen.

De Partij voor de Dieren vindt de bevindingen van de NOS reden om de slachterij per direct te sluiten. "De PvdD vraagt om vanuit het oogpunt van volksgezondheid landelijk regie te nemen om verdere verspreiding van corona in de vleesindustrie tegen te gaan", zegt Kamerlid Frank Wassenberg. "De GGD komt niet verder dan onaangekondigde controles en de Veiligheidsregio sluit slachterij niet. De minister moet ingrijpen."

"Dit laat zien dat deze sector ziek is", zegt Lilianne Ploumen van de PvdA. Volgens haar is een veilige werkplek, zeker in tijden van de coronacrisis, van levensbelang. "We zagen al dat (uitzend)werkgevers in de slachterijen het niet zo nauw nemen met de veiligheidsrisico's, maar nu worden werknemers ook nog eens onder druk gezet om te werken en gedwongen om te liegen over hun gezondheid."

Volgens de medewerkers van het slachthuis in Helmond werden bij controles snel maatregelen geënsceneerd. De PvdA wil daarom nog betere controles. Ploumen: "We zien nu voor de zoveelste keer dat het misgaat. Dat is onacceptabel aangezien het over de gezondheid van werknemers gaat en zelfs de volksgezondheid in het geding is."

'Te urgent om te wachten'

De VVD pleit voor een betere samenwerking tussen inspecties. "Als deze verhalen kloppen en er op deze manier wordt gewerkt, dan gaat dit natuurlijk alle perken te buiten", zegt Kamerlid Helma Lodders. "Een werkgever mag zijn mensen niet blootstellen aan dit soort praktijken."

De PvdA kondigde vanavond ook aan zo snel mogelijk een debat te willen vanwege het toenemend aantal besmettingen. De Tweede Kamer zou er op 12 augustus over debatteren, maar de PvdA wil dat er woensdag al een plenair debat plaatsvindt. De situatie is volgens de partij "te urgent" om te wachten.