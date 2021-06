Modric staat op en leidt Kroatië met oogstrelende treffer naar achtste finales

Kroatië heeft zich ten koste van Schotland geplaatst voor de achtste finales op het Europees kampioenschap voetbal. In het alles-of-niets-duel in Glasgow trok de vicewereldkampioen van 2018 mede dankzij een oogstrelende treffer van Luka Modric aan het langste eind: 3-1.

Daardoor is Kroatië als de nummer twee van groep D door naar de knock-outfase op het EK. De groepswinst in de poule ging naar Engeland, dat Tsjechië met 1-0 versloeg op Wembley. Tsjechië is als een van de vier beste nummers drie ook door.

Kroatië kende tot nu toe een teleurstellend EK; de ploeg begon met een nederlaag tegen Engeland (1-0) en speelde gelijk tegen Tsjechië (1-1). Daardoor moesten Modric en co dinsdagavond van Schotland winnen om te voorkomen dat het, drie jaar na het bereiken van de WK-finale, zou stranden in de groepsfase.

Geen gelijkspel

Schotland, dat zich op een eindtoernooi nog nooit voor de knock-outfase wist te plaatsen, had net als Kroatië nog uitzicht op de achtste finales. Maar dan moest de ploeg wel winnen én dus scoren; iets wat Schotland als enige land nog niet gelukt was op dit EK. Bij een gelijkspel zouden beide landen uitgeschakeld zijn.