Engeland sluit poulefase EK af met zege op Tsjechië én groepswinst

Engeland heeft de groepsfase van het EK afgesloten met een overwinning op Tsjechië. Dankzij de 1-0 zege zijn de Engelsen groepswinnaar geworden en spelen ze ook de volgende wedstrijd in Londen.

Tsjechië wist net als Engeland al voorafgaand aan het laatste groepsduel dat het zich kon opmaken voor de achtste finales. Met vier punten uit drie duels behoren de Tsjechen namelijk tot een van de vier beste nummers drie van dit EK.

De Engelsen, die met één nipte zege en één gelijkspel nog niet wisten te imponeren dit EK, stichtten direct gevaar tegen de Tsjechen. In de tweede minuut kreeg Sterling al een kans. Hij probeerde de bal met een lob over doelman Tomás Vaclík in het doel te werken, maar zijn poging eindigde op de paal.

Opnieuw Sterling

Tien minuten later was het wel raak voor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate. Jack Grealish gaf een perfecte voorzet, die dankbaar binnengekopt werd door Sterling. Het was voor de aanvaller van Manchester City zijn tweede doelpunt dit toernooi. Eerder maakte hij het winnende doelpunt tegen Kroatië (1-0).