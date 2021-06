Gebouwen München morgen alsnog verlicht in regenboogkleuren

Nu de Allianz Arena in München van de UEFA niet in regenboogkleuren mag worden verlicht, heeft de gemeente besloten om rond de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije andere prominente gebouwen in de stad van de lhbti-kleuren te voorzien. Ook grote bedrijven uit de Beierse stad roeren zich in de discussie tussen de voetbalbond en de gemeente. Burgemeester Reiter van München heeft aangekondigd dat onder meer op het stadhuis regenboogvlaggen zullen wapperen. "We laten ons in geen geval afschrikken en geven een duidelijk signaal af naar Hongarije en de wereld", zegt Reiter. Naast de burgemeester zijn ook inwoners van de stad duidelijk over de actie:

Stadion München mag niet in regenboogkleuren worden verlicht: 'Dit is beschamend' - NOS

Verder worden een grote windturbine bij de Allianz Arena en de 291 meter hoge Olympiatoren morgen verlicht in regenboogkleuren. Verwacht wordt dat ook op kleinere gebouwen of bedrijfspanden projecties komen. Ook tal van bedrijven uit München roeren zich nu de UEFA heeft besloten dat op de Allianz Arena geen regenboogkleuren te zien mogen zijn. BMW, Siemens en de banken Sparkasse en HypoVereinsbank hebben de kleuren van hun logo op Twitter inmiddels veranderd in de regenboogvlag. Ook de lokale politie en brandweer hebben dat gedaan.

Daarnaast wordt ook een aantal andere stadions in het land morgen in regenboogkleuren verlicht, waaronder de Mercedes-Benz Arena in Berlijn en het Deutsche Bank Park in Frankfurt. De populaire Duitse krant Bild komt ook met een actie. De laatste pagina van het dagblad komt er morgen zo uit te zien:

De gemeenteraad van München had de UEFA afgelopen weekend opgeroepen de lichtring aan de buitenkant van het stadion te verlichten in de kleuren van de regenboog. De raad wilde daarmee een signaal afgeven aan Hongarije, dat recent een omstreden wet invoerde die het verboden maakt om homoseksualiteit en transseksualiteit te 'promoten'. Ook was er een online handtekeningenactie opgezet.