Doek valt voor Lecce in Serie A na doelpuntenfestijn

Na één seizoen in de Serie A daalt Lecce weer af naar het tweede niveau in Italië. De club uit Zuid-Italië had op de laatste speeldag nog een kleine kans op handhaving. Lecce moest zelf winnen van Parma en daarnaast hopen op een minder resultaat van concurrent Genoa tegen Hellas Verona. Dat kwam niet uit.

Na tien minuten leek de avond al verloren voor Lecce. Verdediger Fabio Lucioni liep de bal op ongelukkige wijze in eigen doel na een schot op de paal. Een paar minuten later kwam daar ook nog een slecht bericht vanuit Genua overheen. Genoa, dat de avond begon met één punt voorsprong op Lecce, kwam dankzij een fraaie kopbal van Antonio Sanabria op 1-0.