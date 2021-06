Rusland strijdt tegen besmettelijke deltavariant. 'Wedstrijdje met de ziekte'

Lange tijd leek het erop dat Rusland vrij soepel de coronacrisis doorkwam. Maar die tijd lijkt voorbij. De veel besmettelijkere deltavariant grijpt om zich heen en de vaccinatiegraad is nog altijd laag.

"Helaas is de dreiging van het coronavirus nog niet voorbij", zei de Russische president Vladimir Poetin onlangs. "In bepaalde regio's is de situatie verslechterd."

Rusland liep voorop in het ontwikkelen van een vaccin, namelijk het eigen Sputnik V. Met een beschermingswaarde van 95% werd het gepresenteerd als een groot succes.

Maar de bereidheid tot vaccineren valt erg tegen: veel Russen vertrouwen de overheid niet als het gaat om vaccins en dus heeft nu slechts 10% van de inwoners een volledige vaccinatie. Dmitry Peskov, een woordvoerder van het Kremlin, omschreef de zorgeloze houding van veel Russen zelfs als een vorm van 'totaal nihilisme'.

Het epicentrum van de nieuwe besmettingsgolf is de hoofdstad Moskou. Bijna de helft van de nieuwe gevallen komt daarvandaan. En inmiddels blijkt het in 90% van de nieuwe gevallen te gaan om de delta-variant.

Russen op straat in Moskou lijken zich niet zo veel zorgen te maken: