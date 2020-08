Ineos en Van Baarle schrikken van Franse fans: 'Zo wordt Tour lastig verhaal'

Het wielerseizoen komt weer op gang. Zaterdag was in Italië de Strade Bianche, de komende weken volgen andere grote wielerwedstrijden. Nog niet overal lijkt men echter doordrongen van de strikte veiligheidsmaatregelen die vanwege het coronavirus nageleefd moeten worden.

In Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld, in de Route d'Occitanie, was de gewenste scheiding tussen renners en publiek bepaald niet waterdicht. Na afloop van de race zondag konden fans daar gewoon mengen tussen de coureurs en hun begeleiders. Team Ineos-renner Dylan van Baarle vertelde erover in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

"Dat heb ik vandaag meegemaakt, ja. Bizar. Onze verzorgers proberen er dan alles aan te doen om ons mondmaskers te geven, maar mensen willen nog steeds je bidon uit de fiets trekken", aldus Van Baarle.

"Ik vind dat het vrij mild is met de restricties hier. Als je ook ziet hoeveel mensen er langs de kant staan zonder mondmasker, daar verbaas ik me over."

Beluister hieronder het interview met Dylan van Baarle.