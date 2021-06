Zo maak je vanaf donderdag een vaccinatiebewijs (maar niet allemaal tegelijk)

Een pop-up vaccinatielocatie van de GGD - ANP

Vanaf donderdagochtend kunnen Nederlanders in de CoronaCheck-app hun vaccinatiebewijs aanmaken, waarmee ze naar binnen kunnen bij evenementen. Vanaf 1 juli kan de app ook worden gebruikt om Europese reisbewijzen te maken. Mensen die twee prikken hebben gekregen hoeven zich dan niet meer te laten testen voor evenementen. Voor buitenlandse reisbewijzen mogen andere EU-landen zelf bepalen of ze één of twee prikken vereisen. Vanaf volgende week kan ook een 'herstelbewijs' worden getoond, als iemand recent corona heeft gehad en dus antistoffen heeft. Tot nu toe was de app al geschikt om negatieve testbewijzen te laten zien, met een QR-code die bij de entree kan worden gescand. Onder meer bij het Europees kampioenschap voetbal is de CoronaCheck-app gebruikt. Zaterdag gaat een nieuwe ronde versoepelingen in en mogen ook discotheken en feestzalen open als mensen de app gebruiken, waarbij de anderhalvemetermaatregel niet hoeft te worden nageleefd.

Gebruikers kunnen vanaf donderdag inloggen met hun DigiD om hun vaccinatiegegevens op te halen. Het is wel belangrijk dat niet iedereen dat tegelijk doet: de app ondersteunt maximaal 25 logins per seconde. Dat zijn 90.000 logins per uur. Als mensen dus massaal inloggen aan de poort van festivals, kan dat tot problemen leiden. Een grote festivalorganisator laat weten dat er alleen al bij die organisatie op piekmomenten 11 tickets per seconde worden gescand. Als er een aantal festivals tegelijk worden gehouden, zouden die 25 logins per seconde overschreden kunnen worden. Mensen kunnen het toegangsbewijs thuis echter al maken en opslaan in de app. Vervolgens blijft dat bewijs zichtbaar in de app, ook als een gebruiker bij het betreden van een evenement geen mobiel internet heeft. Europees reisbewijs Op 1 juli gaat het Europese reisbewijs van start. Gebruikers kunnen vanuit dezelfde app hun 'binnenlandse' toegangsbewijs en hun Europese reisbewijs maken.

Geen smartphone? Mensen zonder iPhone of Android-smartphone kunnen wel een toegangsbewijs maken, maar het is wat omslachtig. Via de coronacheck-website moeten ze een pdf'je maken; nu nog met een testcode, straks ook met DigiD als het om een vaccinatiebewijs gaat. Dat moet vervolgens worden uitgeprint en meegenomen. Er komt een mogelijkheid om ook vaccinatiebewijzen aan te vragen via de telefoonlijn. Het bewijs wordt dan naar het adres in de basisregistratie personen (BRP) gestuurd.