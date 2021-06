ProRail gaat ‘flitscamera’s’ plaatsen bij bewaakte overwegen

ProRail gaat vanaf volgend jaar 'flitscamera's' plaatsen bij bewaakte spoorwegovergangen. De spoorwegbeheerder wil daarmee voorkomen dat bestuurders de overweg passeren als de trein al nadert. Zulke "levensgevaarlijke acties" gebeuren volgens ProRail nu nog te vaak.

Weggebruikers die doorrijden als de rode knipperlampen aan gaan en de slagbomen sluiten, kunnen daar in de toekomst met behulp van de camera's voor beboet worden. Voor automobilisten, motorrijders en vrachtwagens is de boete 250 euro. Brom- en snorfietsen betalen bij een overtreding 170 euro.

De eerste camera's worden naar verwachting begin 2022 opgehangen. Dat gebeurt voorlopig in 22 gemeenten, verspreid over 39 overwegen. Ze worden geplaatst op plekken waar verkeersregels relatief vaak worden overtreden en waar de kans op een aanrijding met een trein groot is.

Proef in Hilversum

Van een traditionele flitscamera is overigens geen sprake, zegt ProRail. Het gaat om een camerasysteem dat beelden analyseert en opslaat bij een mogelijke overtreding. Boa's bekijken die beelden vervolgens. De gemeenten moeten nog wel instemmen met deze nieuwe manier van handhaven.

In 2018 deed de spoorwegbeheerder samen met het Openbaar Ministerie al een proef met dergelijke flitscamera's in Hilversum. Dit leidde in de beginfase tot een "flinke hoeveelheid" boetes, maar later hielden weggebruikers zich volgens ProRail beter aan de regels. Vorig jaar waren er daardoor 50 procent minder roodlichtpassages.