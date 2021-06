Doosjes vol lucht. Waarom pakketten veel duurzamer kunnen

De vraag is of die oplossing niet al bestaat. In het distributiecentrum van online schoenenverkoper Omoda staat een grote machine die dozen op maat maakt. Het apparaat meet de inhoud van een pakket en vouwt er vervolgens keurig een doos omheen.

Volgens Marlene ten Ham, directeur van de belangenvereniging voor webwinkels Thuiswinkel.org, gebruiken webwinkels nu vooral de standaarddozen die beschikbaar zijn. "Het is in die zin ook gemak." Ondertussen zoeken haar leden wel naar betere oplossingen.

Webwinkels sturen dagelijks zo'n 1,2 miljoen kartonnen dozen de deur uit. Veel van die dozen zijn aanzienlijk groter dan het pakje dat ze meedragen. Dat heeft twee nadelen. Postbezorgers houden minder ruimte over in hun bus en moeten dus vaker heen en weer rijden. Daarnaast zitten de gemeenten opgescheept met al het kartonafval.

Het onnodig vervoeren van lucht is niet het enige probleem van het snel toegenomen aantal pakketbezorgingen in coronatijd. Reinigingsdiensten moeten al het extra karton opruimen. Wethouder Laurens Ivens (SP) is in Amsterdam verantwoordelijk voor de stadsreiniging. De hoofdstad kampt al langer met verstopte papiercontainers, maar volgens Ivens is het ook gemakzucht. "Mensen denken toch: ik zet die grote kartonnen doos even naast de bak."

Zonde, vindt de wethouder. Je betaalt niet alleen te veel geld voor een te grote en vaak onnodige doos om je pakje, maar daarnaast draai je als burger ook op voor de kosten van extra reiniging. "Uiteindelijk zijn die kosten voor de inwoners van de gemeente."

Nieuwe oplossingen

Naast het op maat maken van kartonnen dozen bieden zich meer oplossingen aan om pakketbezorging duurzamer te maken. Grondstoffenspecialist Jelmer Vierstra van Natuur & Milieu snapt niet dat busjes na het bezorgen van pakketten weer leeg terugrijden naar de distributiecentra. "Wij denken dat die busjes prima de verpakkingen - na bijvoorbeeld een paar dagen - weer mee terug kunnen nemen."

Op de lange termijn kunnen webwinkels beter inzetten op herbruikbare verpakkingen. Vierstra geeft als voorbeeld stevige plastic zakken. "Als het pakket is ontvangen, kan de zak opgevouwen mee terug met de post voor een nieuw pakket."

Ten Ham van Thuiswinkel.org zegt dat de sector met veel interesse kijkt naar oplossingen om pakketbezorging te verduurzamen. Maar het moet voor de consument duidelijk zijn dat die verduurzaming wel geld kost. "Het is belangrijk dat we transparanter zijn over de kosten die bij pakketbezorging komen kijken. Het lijkt nu allemaal gratis en voor niets. Maar dat is geen duurzame wereld."