Bertens al in eerste ronde onderuit op gras van Eastbourne

Kiki Bertens is uitgeschakeld in de eerste ronde van het grastoernooi van Eastbourne. De nummer twintig van de wereld was niet opgewassen tegen Shelby Rogers (WTA-47): 1-6 en 5-7.

Bertens, die vorige week bekendmaakte dat ze aan haar laatste seizoen als proftennisster bezig is, begon matig aan het duel en keek in een vloek en een zucht tegen een 3-0 achterstand aan.

De Amerikaanse, die uitgeschakeld werd in de kwalificatie maar toch als 'lucky loser' mocht meedoen, kreeg in de tweede set meer tegenstand. De wisselvallige Bertens wist tot tweemaal toe een break achterstand meteen te repareren (op 1-2 en 4-5), maar op 5-5 ging het weer mis.

Achillespeesblessure

De beste tennisster van Nederland, de voormalig nummer 4 van de wereld, ondervindt al enige tijd hinder van een achillespeesblessure. Het herstel na een ingreep verliep moeizaam. Bertens is door de slepende achillespeesblessure in haar linkervoet bezig aan een teleurstellend seizoen. Ze won dit seizoen op de WTA Tour pas één wedstrijd.

Begin deze maand verloor ze op Roland Garros, haar favoriete grandslamtoernooi, ook al in de openingsronde.

Bertens doet ook nog mee aan Wimbledon, het grandslamtoernooi in Londen dat maandag begint.