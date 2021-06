Muziekverbod Turkije blijft, tot woede van veel Turken

Met dalende besmettingscijfers en minder ziekenhuisopnames is Turkije ook een van de landen die de coronamaatregelen gaat versoepelen. Per 1 juli vervallen veel regels, maar één maatregel blijft: een verbod op het draaien van muziek in bars en restaurants na middernacht. En daar zijn veel Turken niet blij mee.

Volgens correspondent Mitra Nazar is de maatregel bedoeld om niet meteen het nachtleven weer volledig te openen. "Maar mensen lijken vooral te vallen over de uitspraak van Erdogan. Die wekt toch de suggestie dat het om meer gaat dan alleen een maatregel om de verspreiding van het virus te voorkomen. Het wordt, in oppositiekringen en bij jongeren, opgevat als een ingreep in de persoonlijke levensstijl van mensen."

Omdat veel muzikanten in Turkije naar de versoepelingen uitkeken, omdat ze maandenlang geen inkomsten hadden, komt het nieuws voor hen extra hard binnen. Toen de Turkse regering eerder dit jaar een nieuwe lockdown aankondigde, kwam er geen extra steunpakket voor ondernemers die hun winkels en cafés opnieuw moesten sluiten.

Veel kleine ondernemers bezwijken onder de grote financiële problemen en oplopende schulden. Onder muzikanten zijn volgens vakbondcijfers honderd zelfmoorden geweest.

Alcoholverbod

Eerder was er in Turkije al ophef over een verbod op het verkopen van alcohol tijdens de lockdowns. Ook dat werd met enorm veel weerstand ontvangen. Er was toen een hashtag 'kom niet aan mijn alcohol'. De alcoholban is bij het opheffen van de lockdowns wel opgeheven.

Volgens Nazar hebben de muziekindustrie en horeca enorm geleden onder de maatregelen en is er heel weinig financiële steun geweest voor die sector. "De boosheid daarover, en kritiek op de regering, is in de afgelopen maanden opgebouwd. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen. Alle maatregelen stoppen, behalve muziek en nachtleven. Men pikt het niet meer."

De Turkse regering ontkent dat ze met het verlengen van het muziekverbod een bepaalde levensstijl wil opdringen. Hoe lang de maatregel nog van kracht blijft, is niet bekendgemaakt.