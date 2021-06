Wijnaldum speelt zondag met OneLove-aanvoerdersband tegen uitsluiting en discriminatie

Georginio Wijnaldum draagt tijdens de achtste finale van het Europees kampioenschap een speciale OneLove-aanvoerdersband, die staat voor inclusiviteit in het voetbal. "Voetbal verbindt", staat er op de band onder het hartje in de regenboogkleuren, waar een zwarte strook aan is toegevoegd.

Het Nederlands elftal speelt zondag in het Hongaarse Boedapest de eerste wedstrijd van de knock-out fase.

Wijnaldum: "Met het dragen van deze band willen wij als Oranje benadrukken dat wij staan voor inclusiviteit en verbinding. We zijn tegen elke vorm van uitsluiting en discriminatie. Wij hopen zo iedereen die zich waar ook ter wereld gediscrimineerd voelt, te steunen".

Hongaarse anti-homowet

De actie van Oranje komt niet uit de lucht vallen.

In aanloop naar de wedstrijd tussen Hongarije en Duitsland, die woensdag op het programma staat, was de gemeenteraad van München al van plan om de Allianz Arena in regenboogkleuren te verlichten.

Die actie moest dienen als protest tegen de anti-homowet die onlangs in Hongarije werd aangenomen. Met die nieuwe wet wordt het in Hongarije verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

Het Duitse dagblad Bild meldde maandag echter dat de UEFA die actie niet toestaat.