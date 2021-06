Van Dijk wint proloog en pakt eerste leiderstrui Ronde van België

Ellen van Dijk is goed begonnen aan de Ronde van België. De wielrenster van Trek-Segafredo was in een regenachtig Chimay de snelste in de proloog over 4,4 kilometer. Haar Britse teamgenote Elynor Bäckstedt werd tweede op drie seconden.

"Het was heel erg nat", zei Van Dijk na afloop. "Het parcours was niet technisch en had veel rechte stukken. Op de finish twijfelde ik of ik alles uit mijn rit had gehaald, maar gelukkig was het net genoeg voor de leiderstrui."

Van Dijk kampte in april nog met een corona-besmetting, waardoor ze onder andere de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race aan zich voorbij moest laten gaan. Dat ze weer fit en in vorm is, bleek vorige week al op de NK tijdrijden: in Drenthe eindigde ze achter winnares Anna van der Breggen als tweede.

De Ronde van België gaat woensdag verder met een vlakke etappe van Blankenberge naar Brugge.