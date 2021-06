Het wordt druk bij Ajax op de flanken; Overmars meldt zich voor Berghuis

Ajax maakt werk van Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis. De Amsterdamse club heeft de interesse gemeld bij het management van de 29-jarige aanvaller, die momenteel met Oranje deelneemt aan het EK.

Het huidige contract van Berghuis bij Feyenoord loopt medio 2022 af en bevat een gelimiteerde afkoopsom van 4 miljoen euro. Ook PSV en VfL Wolfsburg, de nieuwe club van trainer Mark van Bommel, zouden hem voor dat bedrag willen aantrekken.

Berghuis liet onlangs weten dat hij zich voorlopig met Oranje op het EK wil concentreren. Hij viel maandag in de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië (3-0) na de rust in. In de eerste twee groepsduels van het Nederlands elftal bleef hij reserve.