RTL Nederland en Talpa Network willen fuseren

RTL Nederland en Talpa Network gaan fuseren. Dat hebben de mediabedrijven aan het begin van de avond nabeurs bekendgemaakt. De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt moeten de fusie nog wel goedkeuren.

Het nieuwe concern zal worden geleid door RTL-topman Sven Sauvé. Talpa-oprichter John de Mol blijft aandeelhouder en producent van nieuwe formats. RTL Nederland krijgt 70 procent van de aandelen, Talpa 30 procent.

Alle zenders van RTL en Talpa (onder meer SBS6) blijven voorlopig naast elkaar bestaan.

Videoland versterken

De samenwerking is in eerste instantie bedoeld om de streamingdienst Videoland te versterken, zegt Sauvé tegen RTL Nieuws. Talpa en RTL Nederland gaan investeren in Nederlandse producties, om sterk te staan tegenover grote internationale mediabedrijven die zich op Nederland gaan richten zoals streamingdienst HBO en Viaplay, dat onlangs de rechten kocht van de Formule 1 en de dartscompetitie PDC.

"We gaan vol inzetten op Nederlandse programma's, we gaan investeren in journalistiek en in programma's waar Nederlanders zich echt in herkennen, meer diversiteit dus", zegt topman Sauvé van het nieuwe bedrijf.

Adverteerders weghalen bij Google en Facebook

Verder denken de twee beoogde nieuwe partners samen sterker te staan in de strijd om de adverteerders die nu veelal kiezen voor Facebook en Google. Ze hopen hen aan te kunnen trekken met wat ze noemen "hun mooie merkenpalet". RTL Nederland neemt in de fusie onder meer de zenders RTL 4, RTL5 en RTL7 mee en de streamingdienst Videoland. Talpa omvat onder andere SBS6, Veronica, Net5, radio 538 en Sky Radio.

De twee bedrijven hopen in de eerste helft van volgend jaar van toezichthouders te horen of de fusie door kan gaan. Het zou kunnen dat onderdelen, zoals televisiezenders, verkocht moeten worden om goedkeuring te krijgen.

Bij RTL Nederland werken 800 mensen in vaste dienst, bij Talpa 1200. Het is nog onduidelijk of er banen op de tocht komen te staan door het samengaan. Ook is er nog geen naam bekend voor het nieuw te vormen bedrijf.