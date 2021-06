Veroordeelde complotdenker Wouter R.: 'Ik creëer mijn eigen realiteit'

Complotdenker Wouter R. is veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk voor opruiing tegen Jaap van Dissel en bedreiging van de advocaat van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Ook moet hij de advocaat 1750 euro schadevergoeding betalen.

R. (53) toonde op sociale media een filmpje dat eindigde met een explosie. Hij zei daarna: "Dat is wat we moeten gaan doen 31 mei", en noemde daarop het adres van de Koninklijke Academie van Wetenschappen waar Jaap van Dissel die dag een prijs zou krijgen.

Wouter R. noemde het explosie-geluid 'een interpretatie' en sprak van 'gewoon een stijlfiguur'. De rechter acht hem of zijn aanhangers echter in staat de bedreigingen ook daadwerkelijk uit te voeren. De rechter benadrukt dat Van Dissel, die beveiligd wordt vanwege de opruiing, zijn persoonlijke vrijheid heeft moeten inleveren vanwege de aantijgingen.

'Red Pill Journal'

Wouter R. (53) werd begin deze maand opgepakt in het Groningse Siddeburen en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Volgens R. werd hij "met grof geweld opgepakt en geblindeerd als een terrorist".

De man, die zich trainer en coach noemt, is de maker van het 'Red Pill Journal' op verschillende sociale mediaplatforms en had zo'n 15.000 euro aan donaties van sympathisanten in bezit. In zijn uitzendingen wordt de complottheorie uitgedragen dat RIVM-baas Jaap van Dissel in de jaren '80 samen met een lokale huisarts satanisch-rituele kindermoorden zou hebben gepleegd in Bodegraven.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk voert ook een kort geding tegen Wouter R. en twee kompanen. Tijdens die zaak claimde Wouter R. in de rechtszaal dat alleen God over hem mag oordelen. De gemeente sommeerde het drietal vorige maand alle smadelijke aantijgingen aan het adres van de burgemeester, andere prominente Bodegravenaren en nabestaanden te verwijderen van sociale media. Maar daaraan gaven ze geen gehoor. De uitspraak in de zaak vindt plaats op 8 juli.

Complottheorie over ritueel misbruik

Bodegraven vaardigde deze winter een noodverordening uit nadat aanhangers van de drie complotdenkers de lokale begraafplaats bezochten om boeketten neer te leggen. Familie van overledenen werden geconfronteerd met briefjes over een vermeend satanisch pedonetwerk. Getuigen van dit netwerk (volgens R. "zeker twintig") zouden volgens de complotdenkers uit de weg zijn geruimd. Van vermeende getuigen die nog in leven zijn zou het geheugen zijn gewist door een geheim programma van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ook de moorden op Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen worden door Wouter R. ten onrechte in verband gebracht met het vermeende pedonetwerk.

De advocaat van de gemeente Bodegraven werd na aankondiging van het kort geding ook door R. bedreigd. Hij zei herhaaldelijk in zijn uitzendingen dat de man de doodstraf verdient van een militair tribunaal. "Dat is geen bedreiging maar een feit, een belofte", aldus R.

De advocaat voelt zich ernstig beknot in zijn bewegingsvrijheid en vraagt in een verklaring af waarom iemand als Wouter R. (die zegt vrijheid te propageren) anderen in hun vrijheid beperkt. De advocaat wordt op internet nu geafficheerd als 'pedo-advocaat'. Volgens R. voorkomt een 'militair tribunaal' juist dat zijn opponenten 'worden gelyncht door het volk'.

De advocaat van R. liet verschillende fragmenten zien waaruit zou moeten blijken dat R. geweldloosheid propageert, maar de rechter vond dat geen reden de strafmaat te verlagen en ging mee met de eis van de officier van Justitie. Wel legde hij een deel van de straf -drie maanden- voorwaardelijk op. Wouter R. is niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten.

'Hervonden herinneringen'

R. praatte in zijn programma op internet meermaals per week met Joost K. die is opgegroeid in Bodegraven en hervonden herinneringen aan gruwelijke kindermoorden claimt te hebben. K. woont nu aan de Spaanse kust en is dus moeilijker op te pakken.

De ongefundeerde verhalen worden aangewakkerd door Micha K. Deze notoire complotdenker is eerder veroordeeld voor bommeldingen, vernielingen en belediging. Hij heeft nog ruim een half jaar gevangenisstraf uitstaan voor smaad en laster tegen de hoofdredacteur van de NOS en bedreiging van een Telegraaf-journalist. K. ontloopt zijn straf in Noord-Ierland, waar hij donderdag moet voorkomen vanwege een uitleveringsverzoek door Nederland.

'Ik creëer mijn eigen realiteit'

De officier van Justitie rekent 'hoofddader' Wouter R. ook de invloed aan die hij uitoefent op sympathisanten. Verschillende aanhangers zijn recent al veroordeeld. Zo kreeg een 48-jarige man uit Den Haag vier maanden gevangenisstraf voor bedreiging van Van Dissel. Begin juli komt óók nog de beheerder van een chat-kanaal uit hetzelfde circuit voor de rechter.

Eerder werden al twee vrouwen veroordeeld voor opruiing tegen de RIVM-baas. Eén van die twee vrouwen was aanhanger van Wouter R. en zijn kompanen. Volgens de officier werden de veroordeelden "op een voetstuk gezet" in het Red Pill Journal en "toegejuicht" door R.

De advocaat van R. beriep zich op vrijheid van meningsuiting en betoogt dat publieke personen als Jaap van Dissel meer moeten kunnen hebben dan andere burgers, maar de rechter gaat daar niet in mee. Volgens hem is R. over een grens gegaan.

R. zei bij aanvang van de rechtszaak dat hij niet met zijn naam wilde worden aangesproken maar als 'gegijzeld vrij mens' en vindt dat de Haagse politierechter niet de bevoegdheid om over hem te oordelen: "Ik creëer mijn eigen realiteit."

Nieuwsuur maakte recent deze reportage over de gevolgen van complottheorieën. Daarin spreekt Rudy Bouma ook met aanhangers van Wouter R.