Robben krijgt aanvoerdersband FC Groningen toebedeeld

Arjen Robben is door trainer Danny Buijs benoemd tot aanvoerder van FC Groningen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. "Hij is het ultieme voorbeeld voor iedereen", verklaart Buijs zijn keuze voor de 36-jarige routinier die deze zomer is teruggekeerd bij zijn eerste club.

Robben ontbrak zaterdagavond bij de eerste oefenwedstrijd van Groningen tegen Heracles (1-0). De aanvaller werkt na een jaar afwezigheid aan zijn conditie en wil half september fit aan de start staan als de competitie begint.

Buijs heeft naast Robben nog een aantal spelers aangewezen van wie hij een leidende rol verwacht. "Spelers als Bart van Hintum, Azor Matusiwa en Sergio Padt gaan ook een rol spelen. Je kunt natuurlijk niet alles op de schouders van Arjen Robben leggen. Hij moet zich vooral kunnen richten op voetballen, niet op allerlei randzaken."