Feyenoord haalt Noorse rechtsback Holmgren Pedersen, NEC huurt Duelund

Feyenoord heeft de Noorse rechtsback Marcus Holmgren Pedersen aangetrokken. De bijna 21-jarige jeugdinternational komt over van Molde FK en tekent voor vijf seizoenen. Technisch directeur Frank Arnesen: "Hij is naast zijn verdedigende kwaliteiten als opkomende back op diverse manieren betrokken bij het spel."

Pedersen heeft sinds 2020 in totaal 36 duels gespeeld voor Molde. Hij is na Guus Til de tweede aanwinst voor Feyenoord.

Duelund naar Nijmegen

NEC huurt middenvelder Mikkel Duelund voor één seizoen van Dynamo Kiev. De 23- jarige Deen speelde door enkelproblemen maar een handvol duels in Oekraïne. NEC heeft een optie tot koop op Duelund.

Doelman Mattijs Branderhorst gaat met NEC de eredivisie in. De 27-jarige keeper heeft zijn aflopende contract in Nijmegen met twee jaar verlengd. Branderhorst was de afgelopen maanden de nummer 1 in het doel bij NEC, dat via de play-offs promoveerde naar de hoogste divisie. Hij moet nu de concurrentiestrijd aangaan met de onlangs aangetrokken Australische international Danny Vukovic (36).