KNGU in hoger beroep tegen uitspraak kort geding turncoach Vincent Wevers

Gymnastiekunie KNGU gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding van Vincent Wevers. De turncoach dwong vorige week via de rechter af dat hij als coach van de Nederlandse turnploeg mag aantreden tijdens de Olympische Spelen van Tokio.

De KNGU staat nog steeds achter haar besluit om Wevers niet voor te dragen als lid van het coachteam voor de Spelen in Tokio. Het zogeheten turbospoedappèl dat de bond heeft aangevraagd, is toegekend. De mondelinge behandeling vindt volgende week maandag plaats.

Wevers kondigde twee weken geleden aan dat hij een kort geding zou spannen, omdat hij het niet eens was met het besluit van de turnbond om hem thuis te houden tijdens de Spelen.

'Onrust voorkomen'

De turnbond besloot dat vanwege een onderzoek van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) dat tegen hem loopt wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag. Wevers zei eerder zich niet te herkennen in de beschuldigingen. Met het thuislaten van Wevers wilde de KNGU naar eigen zeggen 'duidelijkheid creëren en onrust binnen de nationale ploeg voorkomen'.

"Ik ben natuurlijk blij dat we hebben gewonnen en dat ik de sporters mag begeleiden", zei Wevers vrijdag na de uitspraak, die in zijn voordeel uitviel. "Dat heb ik de afgelopen tien jaar ook gedaan in dienst van de KNGU. Ik sta hier niet om mezelf, maar wel om de sport te dienen en de sporters maximaal voor te bereiden op Tokio."

Bekijk hieronder de reactie van Vincent Wevers na het kort geding van afgelopen vrijdag, dat in zijn voordeel uitviel.