Deze coaches zijn door turnbond gevraagd stap opzij te doen

Heikel punt in die hele kwestie: wat te doen met hun coaches?

De bond zal met de turnsters van de nationale ploeg moeten overleggen over een alternatieve invulling van hun olympisch traject naar Tokio volgend jaar, nadat eerder deze week onder druk van beschuldigingen over mishandelingen en vernederingen in het verleden was besloten tot het stopzetten van het topsportprogramma .

Gedurende het onderzoek naar misstanden in de turnsport heeft de KNGU bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers op non-actief gesteld. Vier andere coaches, die als clubcoach betrokken zijn bij de training van het nationale team, werd dringend verzocht een stap opzij te doen. Die vier zijn niet in dienst van de bond en hoeven dus geen gevolg te geven aan dat verzoek.

Omwille van het onderzoek en om alle schijn weg te nemen, acht de bond het wenselijk dat ook zij tijdelijk hun werk staken.

Het gaat om Patrick Kiens, Nico Zijp, Wolther Kooistra, Frank Louter. "Het was geen geheim, maar de bond heeft mij bevestigd dat dat de namen zijn", aldus Vlado Veljanoski, turnverslaggever bij de NOS. "Het is nu aan de bestuurders van de clubs van deze vier coaches om ze wel of niet te laten trainen."

Niet alle coaches zijn verdacht

De KNGU wil benadrukken dat de zes coaches geen straf is opgelegd. "Het verzoek om voorlopig een stap opzij te doen, is om alle schijn weg te nemen", zegt Veljanoski.

"De verhalen komen van alle kanten samen", zei bondsvoorzitter Monique Kempff eerder deze week toen ze het stoppen van het topsportprogramma toelichtte. "Wil je een cultuurverandering bewerkstelligen, dan kun je geen halve maatregelen nemen."

Kiens, Zijp en Kooistra zijn nooit in verband gebracht met misstanden. Wiersma en met name Wevers afgelopen week wel, net als Louter in het verleden.