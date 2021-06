Bazoer en Tannane tegen beter weten in van de partij op eerste training Vitesse

"Er lopen wel wat gespreken met een aantal clubs", draait Bazoer er bij de eerste training van het seizoen seizoen niet omheen. Namen laat de onder trainer Thomas Letsch opgebloeide Utrechter wijselijk achterwege. Hij hapt niet toe als Ajax, Feyenoord en PSV geopperd worden, maar schiet slechts in de lach. "Alles is open", wil hij wel kwijt. "Ik sta open voor een stap in Nederland, maar ook voor het buitenland."

Het is alleen nog even afwachten of de twee vaste krachten die er afgelopen jaar bovenuit staken bij Vitesse daar wel bij zullen zijn. De club zal zich weinig illusies maken: zowel Riechedly Bazoer als Oussama Tannane heeft de wens uitgesproken te willen vertrekken. En het is zeer waarschijnlijk dat het voor beide smaakmakers niet bij dagdromen blijft.

Na een enerverend en succesvol seizoen maakt Vitesse zich inmiddels op voor de komende jaargang waarin het de knappe vierde plaats in de eindrangschikking hoopt te gaan verzilveren. Begin augustus wacht de trots van Arnhem de eerste horde op weg naar de groepsfase van de nieuwe Conference League.

Voor tegenwerking van de club - lees: technisch directeur Johannes Spors - hoeft de 24-jarige Bazoer, die nog een contract voor een jaar heeft in Arnhem, niet bang te zijn. "Ik heb vorig seizoen een gesprek gehad met Johannes en ik heb aangegeven dat als er een goede club komt en het perfecte plaatje er is, ik het liefst die stap wil maken. En hij dacht daar hetzelfde over."

Gesproken? Gegeten

Een vergelijkbaar verhaal komt uit de mond van Tannane, wiens verbintenis ook pas in 2022 afloopt. "Ik heb natuurlijk ambitie, zoals iedereen, denk ik. De technisch directeur weet ook dat ik een stapje wil gaan maken. Er is gebleken dat er toch wel een kans is dat ik wegga."

De 27-jarige international van Marokko is al in Turkije gesignaleerd, waar hij contact zou hebben gehad met Fenerbahçe. "Daar kan ik niets over zeggen. Ik ben daar inderdaad geweest en heb daar gegeten. Gesproken met de club? Ik heb gegeten. En ook vakantie gevierd. Er liep wat, zoals iedereen heeft gezien, maar ik wil het gewoon rustig houden."